Историк Шаповалов: США всерьёз нацелились на Западные Балканы

Вашингтон недоволен, что Сербия продолжает сопротивляться американской экспансии, а в Боснии не до конца избавились от антиамериканских настроений. Потому Белый дом решил "переформатировать сознание общества" бывшей Югославии.

Американское агентство по международному развитию (USAID) профинансирует развитие "инновационных продуктов и услуг" Западно-Балканского региона в сфере медиа, информации и коммуникаций.

"Под этим нейтральным лозунгом скрывается программа продвижения американских интересов, ценностей и информационная борьба против оппонентов", — уверен замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

В интервью RT он отметил, что жители бывшей Югославии настороженно относятся к США, а потому Вашингтон решил заняться созданием серьёзной базы поддержки: насаждать американский образ жизни, американские нарративы и прочее.