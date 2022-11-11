Вашингтон недоволен, что Сербия продолжает сопротивляться американской экспансии, а в Боснии не до конца избавились от антиамериканских настроений. Потому Белый дом решил "переформатировать сознание общества" бывшей Югославии.
Американское агентство по международному развитию (USAID) профинансирует развитие "инновационных продуктов и услуг" Западно-Балканского региона в сфере медиа, информации и коммуникаций.
"Под этим нейтральным лозунгом скрывается программа продвижения американских интересов, ценностей и информационная борьба против оппонентов", — уверен замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
В интервью RT он отметил, что жители бывшей Югославии настороженно относятся к США, а потому Вашингтон решил заняться созданием серьёзной базы поддержки: насаждать американский образ жизни, американские нарративы и прочее.
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