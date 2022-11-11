Руководитель Украины Владимир Зеленский выдвинул абсурдные предварительные условия для возобновления переговорного процесса с РФ, следует из заявления руководителя международного комитета Совета Федерации Григория Карасина.
По его мнению, в поведении украинского президента прослеживается "детское стремление" продемонстрировать показную жестокость.
"Зеленский никак не может понять, что абсурдные предварительные условия для начала контактов обрекают саму их организацию", — отметил сенатор.
Ранее глава Украины сообщил, что киевский режим готов к диалогу с Москвой, если власти РФ согласятся на восстановление территориальной целостности его страны и возмещение убытков, понесённых в результате боевых действий.
Как подчёркивает Cumhuriyet, слова Зеленского о возможном возвращении к переговорам указывают на трещину, образовавшуюся внутри Североатлантического альянса. Обозреватель издания Барыш Достер убеждён: США потеряли своё былое влияние на Киев.
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Готовность президента Украины Владимира Зеленского возобновить общение с РФ продемонстрировало трещину в НАТО, пишет Cumhuriyet.