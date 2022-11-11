В Daily Mail заявили о проблемах Британии с исполнением обязательств перед НАТО

Проблемы с вооружением и сокращение численного состава армии Соединённого Королевства ставят под сомнение возможность выполнения обязательств перед НАТО. Об этом заявил теневой министр обороны от лейбористов Джон Хили.

"Министры ничего не сделали, чтобы исправить повторяющиеся задержки и растущие расходы, которые создают пробелы в обороноспособности. Это может подорвать полноценный вклад Великобритании в НАТО", — цитирует его слова Daily Mail.

Численность британской армии уже составляет 72 тысяч солдат и продолжает сокращаться дальше. Программы принятия новых видов вооружения также приостановлены из-за отсутствия необходимых средств, отметил Хили.

По мнению политика, если экономическая ситуация в ближайшее время не стабилизируется, то НАТО останется без британских денег, вооружений и солдат.