Володин: Гоголю понравился бы сюжет выборов в США с победой "мёртвых душ"

Известному русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю понравился бы сюжет выборов в американский конгресс, где побеждают "мёртвые души". Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил: официальный Вашингтон регулярно выставляет себя в качестве образца демократии, критикуя избирательную систему РФ. Однако выборы показали, что стандарты, продвигаемые руководством США, "ничего не стоят", считает Володин.

По его мнению, американская политическая система "мертва". В качестве примера он привёл победу конгрессмена Тони ДеЛука в ходе голосования, который ушёл из жизни в начале октября. Спикер ГД подчеркнул: имя этого представителя демократической партии даже не убрали из бюллетеней.

Как пояснил политик, соперница ДеЛуки постоянно намекала избирателям, что является единственным живым кандидатом в округе, но "победил всё равно покойник". Это не единственный случай, ведь в Теннесси в конгресс была переизбрана Барбара Купер, скончавшаяся в прошлом месяце, уточнил Володин.

"Николаю Васильевичу сюжет бы понравился", — заключил председатель Госдумы.

Ранее историк Алексей Пилько заявил, что выборы в американский конгресс, скорее всего, обернутся скандалом из-за новостей о сломанных машинах для голосования и дефицита бюллетеней.