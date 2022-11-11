Kyodo: МИД Японии подтвердил гибель воевавшего на Украине против ВС РФ японца

Накануне в Telegram-каналах начала распространяться информация о гибели на Украине японского наёмника. Агентство Kyodo со ссылкой на Министерство иностранных дел страны подтвердило гибель гражданина, уточняя, что он уехал воевать на стороне ВСУ в качестве добровольца.

В настоящее время неизвестно имя и точное место гибели японца. Сообщается, что ему было 20 лет и что он погиб 9 ноября.

Япония запретила выезд своих граждан на территорию Украины из-за максимального уровня опасности в стране.

Ранее сообщалось о гибели канадского наёмника на Украине.