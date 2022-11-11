Накануне в Telegram-каналах начала распространяться информация о гибели на Украине японского наёмника. Агентство Kyodo со ссылкой на Министерство иностранных дел страны подтвердило гибель гражданина, уточняя, что он уехал воевать на стороне ВСУ в качестве добровольца.
В настоящее время неизвестно имя и точное место гибели японца. Сообщается, что ему было 20 лет и что он погиб 9 ноября.
Япония запретила выезд своих граждан на территорию Украины из-за максимального уровня опасности в стране.
Ранее сообщалось о гибели канадского наёмника на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Готовность президента Украины Владимира Зеленского возобновить общение с РФ продемонстрировало трещину в НАТО, пишет Cumhuriyet.