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Politico: США опасаются злости европейцев из-за санкционного давления на РФ

Мир

Официальный Вашингтон опасается, что жители европейских стран разозлятся на США из-за продолжения санкционной политики, направленной против РФ. Об этом пишет Politico.

Politico: США опасаются злости европейцев из-за санкционного давления на РФ

По информации издания, население некоторых государств ЕС обвиняет Штаты в снижении уровня их благосостояния. Отмечается, что такие настроения в европейском обществе могут повлиять на отказ ЕС от введения новых ограничений в отношении России.

"Американские чиновники, которые находятся в Европе, предупреждают коллег из Вашингтона, что ряд стран ЕС, граждане которых поддерживают РФ, всё больше злятся на США из-за санкций", — подчёркивается в материале.

Один из политиков США счёл такую ситуацию "шаткой".

В статье сказано, что американские официальные лица в последнее время активно перезваниваются, обсуждая способы оказания влияния на лидеров ЕС для продолжения санкционного давления на Москву.

Ранее министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвал антироссийские санкции ЕС "триггером для усиления кризиса вокруг Украины". Он убеждён: Европа раздула из этого конфликта глобальную проблему.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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