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Рожин показал лицо бойца ВС РФ Алексея, выбросившего гранаты ВСУ из окопа

Мир

Борис Рожин показал лицо бойца ВС РФ Алексея, который выбросил украинские гранаты из окопа.

Ранее в Сети появилось видео, на котором ВСУ с дрона кидают в окоп различные взрывные устройства. На кадрах запечатлён бесстрашный военный, который получил ранение. Он смело берёт гранаты и выкидывает их из окопа.

Эксперт Центра военно-политической журналистики опубликовал в своем Telegram-канале фото этого смелого военнослужащего ВС РФ.

"Тот самый русский воин по имени Алексей, который хладнокровно отбивал сбрасываемые на него с украинского дрона гранаты. Долгих тебе лет жизни, Лёша, и океан везения", — написал Рожин.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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