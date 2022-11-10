Командир "Ахмата" Алаудинова объявил о полной зачистке Павловки в ДНР от ВСУ

Командир "Ахмата" Апты Алаудинова объявил о полной зачистке Павловки в ДНР от ВСУ.

Алаудинов рассказал, что подразделение "Ахмат" не останавливается и наступает на своих участках. Вчера союзные силы "Ахмата" и второго корпуса ЛНР вошли на окраину Нижней Белогоровки.

"Эта злополучная Павловка, о которой все эти дни было много разговоров, была полностью зачищена", — объявил Алаудинов.

Командир подразделения отметил, что повода для печали нет, союзные силы продвигаются вперёд.