Командир "Ахмата" Апты Алаудинова объявил о полной зачистке Павловки в ДНР от ВСУ.
Алаудинов рассказал, что подразделение "Ахмат" не останавливается и наступает на своих участках. Вчера союзные силы "Ахмата" и второго корпуса ЛНР вошли на окраину Нижней Белогоровки.
"Эта злополучная Павловка, о которой все эти дни было много разговоров, была полностью зачищена", — объявил Алаудинов.
Командир подразделения отметил, что повода для печали нет, союзные силы продвигаются вперёд.
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