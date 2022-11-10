Герман Плоппа: "Русофобия - искусственно созданный механизм"

Герман Плоппа, немецкий публицист и автор книг о политике, считает, что враждебность к русским можно реактивировать с помощью нескольких триггерных точек.

Хотя антисоветские плакаты времён нацизма и холодной войны уже давно в прошлом, некие стереотипы сохраняются. Их можно вновь актуализировать как минимум среди определённой группы. И, ко всеобщему удивлению, в первых рядах русофобов зашагали "Зелёные" (изначально партия мира, но потом её поглотили американские сети), пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

"Я не верю в настоящую, идущую изнутри русофобию. То, что я наблюдаю, это, как правило, посыл "бедные русские и злой Путин". Конечно же, существуют более ранние стереотипы времен нацизма и холодной войны. В период холодной войны эта враждебность по отношению к русским была фактически переработана из нацистской эпохи. Но это, конечно же, уже давно в прошлом. Эта русофобия — искусственный механизм, который можно реактивировать среди определённой группы людей, затронув через пропаганду несколько триггерных точек", — объясняет публицист.