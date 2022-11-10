Арестович рассказал о планах Украины заключить союз с Польшей

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о намерении Украины объединиться с Польшей "в тесном союзе".

Украинский военный аналитик отметил, что Украина и Польша не только одновременно союзники, но и конкуренты за влияние и лидерство в регионе.

Он считает, что уход Украины от Польши и союз с Московией был ошибкой, так как страна "сильно просела", в то время как Польша стала активно развиваться.

"Новый региональный союз от моря до моря позволит создать силу, которая будет влиять на весь европейский континент. Первые шаги к этому уже сделаны. Тесный союз позволит создать единое пространство, разделяющее Европу и Азию, будучи донором безопасности и хорошо зарабатывая на транзите", — выразил своё мнение помощник Зеленского.

Ранее жена Арестовича Анастасия заявила, что её муж будет хорошим президентом Украины.