Жители Херсона сообщают о взрыве телебашни и исчезновении связи.
Сегодня, 10 ноября, в Сети жители Херсона начали жаловаться, что во многих районах пропала связь. Позже начали появляться сообщения о том, что была подорвана телебашня города.
"МК" сообщает, что взрыв действительно был, но произошёл он рядом с вышкой телецентра и затронул энергетические объекты. Сама телевизионная вышка, как сообщается, не пострадала.
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