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В Херсоне сообщают о взрыве телебашни и исчезновении связи

Мир

Жители Херсона сообщают о взрыве телебашни и исчезновении связи.

Сегодня, 10 ноября, в Сети жители Херсона начали жаловаться, что во многих районах пропала связь. Позже начали появляться сообщения о том, что была подорвана телебашня города.

"МК" сообщает, что взрыв действительно был, но произошёл он рядом с вышкой телецентра и затронул энергетические объекты. Сама телевизионная вышка, как сообщается, не пострадала.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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