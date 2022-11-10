В Белом доме считают, что РФ якобы готовится испытать "ядерную торпеду", пишет CNN.
Ссылаясь на своего источника среди чиновников, CNN заявляет, что в США внимательно наблюдают за действиями российских военно-морских кораблей. Они предполагают, что РФ готовится к возможному испытанию новой ядерной торпеды.
"РФ может попытаться испытать торпеду снова, но… вода в районе испытаний скоро начнёт покрываться льдом", — отмечают авторы издания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что все разговоры Запада о применении ядерного оружия демонстрируют их безответственное поведение. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что таким образом Штаты хотят настроить против России как можно больше стран.
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