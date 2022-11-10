Сенатор из Бельгии Детекс предложил ЕС договориться с РФ о "разделе" Украины

Европе следует перестать идти на поводу у США, которые заинтересованы в разжигании конфликта на Украине, и выстроить свою собственную политику, касающуюся России и Киева. Такое мнение высказал бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью французскому изданию Causeur.

"В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации конфликта, которую поощряет Белый дом", — заявил Детекс.

Бельгийский политик напомнил об "офшорном махинаторе" Владимире Зеленском, который именно так упоминается в "Панамских документах". Детекс считает, что такая личность никак не может считаться уважаемым президентом, ведь он просто-напросто "американская марионетка, одержимая высокомерием и втягивающая нас в войну".

Бельгийский сенатор призвал всех оценить целесообразность антироссийских санкций, которые медленно губят Европу, зато приносят огромные доходы США, которые поставляют своё вооружение и СПГ на европейский рынок.

В заключение Детекс добавил, что считает неверным высказывание другого бельгийского сенатора Элизабет Борн, сообщившей, что у Франции есть большое желание сделать для России цену украинского конфликта неподъёмной.

"Неудивительно, что Россия хочет сделать цены на энергию неподъёмными для французов!" — подытожил Детекс.