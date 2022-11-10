Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что передислокация ВС РФ на левый берег Днепра — тяжёлое решение.
По мнению Сальдо, справедливость восторжествует, и жители всё равно отстоят свою родную землю. Но сейчас приходится принимать "тяжёлые решения".
"Наша земля в Херсонской области, вся её территория, все её люди будут обязательно в составе Российской Федерации", — заявил Сальдо.
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