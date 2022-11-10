Сунак пообещал Зеленскому направить тысячу ракет в рамках поддержки Киева

Между премьер-министром Британии Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским 10 ноября состоялась телефонная беседа, в ходе которой обсуждалось продолжение военной помощи Киеву со стороны Лондона.

В частности, в числе прочего Сунак пообещал предоставить Зеленскому тысячу ракет класса "земля-воздух".

"Он подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять дальнейшую поддержку, в том числе еще тысячу ракет земля-воздух и более 25 тысяч комплектов для военнослужащих для экстремально холодной зимы", — сообщили в офисе британского премьера.

По словам представителей британского премьера, основной темой разговора лидеров Британии и Украины стала "важность продолжения координируемой поддержки Украины", а также "продление продуктовой сделки".