Между премьер-министром Британии Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским 10 ноября состоялась телефонная беседа, в ходе которой обсуждалось продолжение военной помощи Киеву со стороны Лондона.
В частности, в числе прочего Сунак пообещал предоставить Зеленскому тысячу ракет класса "земля-воздух".
"Он подтвердил, что Великобритания продолжит предоставлять дальнейшую поддержку, в том числе еще тысячу ракет земля-воздух и более 25 тысяч комплектов для военнослужащих для экстремально холодной зимы", — сообщили в офисе британского премьера.
По словам представителей британского премьера, основной темой разговора лидеров Британии и Украины стала "важность продолжения координируемой поддержки Украины", а также "продление продуктовой сделки".
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