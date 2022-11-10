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Симоньян попросила погранслужбу Армении прямо ответить ей насчёт въезда в страну

Мир

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к погранслужбе Армении с просьбой дать ей прямой ответ по поводу того, запрещено ли ей въезжать на территорию Республики.

"Тайны моей личной жизни давно раскрыты во всей желтой прессе страны. Так что не юлите, скажите уже прямо", — сказала Симоньян в разговоре с РИА Новости.

10 ноября командующий пограничными войсками СНБ Армении Арман Маралчан сообщил, что не может передать данные о том, запрещён ли Симоньян въезд в страну, так как эта информация "содержит данные личного характера".

Маралчан уточнил, что имеет право не сообщать такого рода сведения на основании "Закона о свободе информации".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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