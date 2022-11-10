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Министр экономики Украины оценила падение ВВП страны в 30% в 2022 году

Мир

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что валовой внутренний продукт Украины может упасть на 30% по итогам текущего года из-за систематических отключений электричества в результате ударов Вооружённых сил РФ по энергетическим объектам страны.

Министр экономики Украины оценила падение ВВП страны в 30% в 2022 году

"По результатам девяти месяцев мы оцениваем падение ВВП на уровне около 30%. Однако в случае продолжения атак и, как следствие, отключений (электроэнергии. — Прим. ред.) падение ВВП может быть больше", — сказала министр.

Через два дня после теракта на Крымском мосту армия России начала наносить удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит ежедневно.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что воздушные тревоги ежедневно наносят бюджету Украины ущерб на сумму 7,5 миллиарда гривен (203 миллиона долларов США).

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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