Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия находится "под сильным давлением" после сдачи Херсона.
"Мы приняли к сведению заявление России об отступлении из Херсона… Совершенно очевидно, что Россия находится под сильным давлением. И, если они уйдут из Херсона, это станет еще одной победой Украины", — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.
В среду, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с доводами командующего Объединённой группировкой войск РФ Сергея Суровикина и приказал отвести войска для обороны на левый берег Днепра.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.