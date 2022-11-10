Столтенберг заявил о сильном давлении на Россию из-за Херсона

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия находится "под сильным давлением" после сдачи Херсона.

"Мы приняли к сведению заявление России об отступлении из Херсона… Совершенно очевидно, что Россия находится под сильным давлением. И, если они уйдут из Херсона, это станет еще одной победой Украины", — заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

В среду, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с доводами командующего Объединённой группировкой войск РФ Сергея Суровикина и приказал отвести войска для обороны на левый берег Днепра.