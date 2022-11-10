Клинический психолог: расстройство Байдена может быть опасно для окружающих

Клинический психолог Сергей Ениколопов объяснил, почему президент США Джо Байден путает Ирак и Украину.

На недавней пресс-конференции американский лидер перепутал Херсон и иракский город Эль-Фаллуджа. Ранее, 1 ноября, глава Белого дома назвал Украину Ираком. Он попытался оправдаться и напомнил, что в этой ближневосточной стране погиб его сын Бо. Однако и эта информация является ошибочной. На самом деле сын Байдена умер от рака в 2015 году в США.

По словам Ениколопова, президент путает факты из-за снижения когнитивных функций на фоне старости.

"Огромное количество пожилых людей жалуются на то, что они что-то забывают, искажают события. У Байдена это очень заметно, так как он президент и публично выступает", — заявил психолог в беседе с "ПолитРоссией".

Он отметил, что расстройство Байдена может быть опасно не только для него, но и для окружающих, поскольку он возглавляет страну, обладающую ядерным оружием.

Люди, имеющие проблемы с ментальным здоровьем, могут стать манипулируемыми, сказал Ениколопов. Что касается Байдена, то ему помогают супруга и помощники.

"Но что происходит при принятии решений на заседаниях? Всё это очень серьезно", — подчеркнул эксперт.