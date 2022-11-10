Резников: США будут наращивать поддержку Киева, это в их интересах

По мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, поддержка Киева со стороны США либо сохранится на прежнем уровне, либо будет увеличиваться, потому что этот вопрос находится в сфере "непосредственных интересов" Вашингтона.

Резников считает, что почти все американцы находятся на стороне Украины, полагая, что, поддерживая Киев, противостоят "угрозе всему миру".

"По этой причине поддержка Украины на всем пути вплоть до победы в непосредственных интересах США, и я думаю, что даже после выборов помощь США либо останется на таком же высоком уровне, либо будет расти", — сказал Резников изданию Newsweek.

Министр обороны Украины добавил, что на основании встреч с американскими конгрессменами может считать, что за помощью Киеву будут по-прежнему стоять обе партии США.

В то же время республиканцы неоднократно говорили, что собираются уменьшить поддержку Украины, если смогут получить большинство голосов на выборах в Конгресс.