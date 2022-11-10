NDP: Польша планирует вернуть земли Западной Украины при помощи наёмников

Планы Польши по поводу Западной Украины уже не являются тайной. В качестве первого этапа Варшава направила на Украину свой контингент в виде наёмников, пишет обозреватель NDP Марек Галась.

Он напомнил, что недавно стало известно о польских женщинах-наёмниках, а общее количество добровольцев, воюющих на стороне ВСУ, составляет 1800 человек. Автор публикации подчёркивает преступность наёмничества, однако Польша обходит законодательство с одобрения президента или министра национальной обороны.

Варшава планирует вернуть исторически принадлежавшие ей земли. По мнению автора, основная задача наёмников — обеспечение безопасности вводимой на Западную Украину так называемой миротворческой миссии.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский могли давно договориться обо всём. А постепенно накапливающийся на Украине военный контингент сделает процесс возвращения Польше её восточных земель безболезненным, резюмирует автор.