США передали Украине ракеты для HIMARS с дальностью полёта 257 километров

Президент США Джо Байден заявил, что Украине были переданы ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, дальность полёта которых составляет 257 километров.

По словам американского лидера, у США есть ракеты для HIMARS с дальностью полёта 965 километров, однако Вашингтон пока не поставляет их Киеву, поскольку не хочет, чтобы Вооружённые силы Украины "начали бомбить российскую территорию".

Ранее военный эксперт Руслан Пухов заявил, что российские реактивные системы залпового огня уступают HIMARS при дуэльной ситуации, поскольку американские РСЗО обладают большей дальностью пуска.