Политолог из Ирана Модабер поддержал отвод войск ВС РФ на левый берег Днепра

Политолог из Ирана Рухолла Модабер прокомментировал российский манёвр по отводу войск в Херсоне в беседе с журналистами информационного агентства Sputnik Србија. По его мнению, принятое руководством РФ решение тяжёлое, но необходимое.

"Решение генерала Шойгу о Херсоне — это, прежде всего, превентивный манёвр, направленный на спасение как можно большего количества жизней. Это не капитуляция перед Вооружёнными силами Украины и НАТО", — поясняет свою точку зрения Модабер.

Он подчеркнул, что своим шагом Россия сбережёт множество жизней, которые могли оборваться при контрнаступлении ВСУ.

Решение об отводе войск также поддержали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров.