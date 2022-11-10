Вашингтон оказывает давление на украинских политиков, чтобы они начали искать дипломатический выход из конфликтной ситуации. Такое мнение выразил замдиректора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв.
В беседе с РИА Новости он отметил, что именно ради достижения этой цели власти США регулярно заявляют о невозможности прямого вмешательства Запада в боевые действия.
"Америка разными способами даёт понять, что надо переходить к дипломатической фазе конфликта", — указал специалист.
При этом Золотарёв добавил, что, поддерживая дипломатический путь, США продолжат поставлять военную технику для нужд украинской армии. Он также подчеркнул: официальный Вашингтон требует от киевского режима не идти на уступки России.
По мнению эксперта, США и РФ, несмотря на кризис в отношениях, сохранят контакты по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности, ведь эти темы соответствуют общим интересам государств.
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