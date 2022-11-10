Золотарёв: США давят на Киев, чтобы он искал дипломатический выход из конфликта

Вашингтон оказывает давление на украинских политиков, чтобы они начали искать дипломатический выход из конфликтной ситуации. Такое мнение выразил замдиректора Института США и Канады РАН Павел Золотарёв.

В беседе с РИА Новости он отметил, что именно ради достижения этой цели власти США регулярно заявляют о невозможности прямого вмешательства Запада в боевые действия.

"Америка разными способами даёт понять, что надо переходить к дипломатической фазе конфликта", — указал специалист.

При этом Золотарёв добавил, что, поддерживая дипломатический путь, США продолжат поставлять военную технику для нужд украинской армии. Он также подчеркнул: официальный Вашингтон требует от киевского режима не идти на уступки России.

По мнению эксперта, США и РФ, несмотря на кризис в отношениях, сохранят контакты по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности, ведь эти темы соответствуют общим интересам государств.