Foreign Policy: Ирландия является государством с самой слабой армией в Европе

Армию Ирландии признали самой слабой европейской армией. В случае предполагаемой агрессии со стороны противника Дублин не сможет сдержать угрозу или принять участие в противостоянии. Об этом заявили в материале Foreign Policy.

На вооружении ирландской армии есть флот, который состоит из шести кораблей, и авиация с двумя десятками устаревших самолётов и вертолётов. Численность личного состава не превышает семь тысяч человек, отметили аналитики.

По мнению члена ирландского парламента и бывшего десантника Кэтэла Берри, Ирландия является самым слабым звеном Европы.

"Только непосредственный военный конфликт, например, атака на подводную инфраструктуру Ирландии, может заставить её предпринять хотя бы какие-то шаги, — заявили эксперты.