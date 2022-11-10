Bloomberg: РФ передала тайную записку в МАГАТЭ о ядерных ударах по Украине

Использование ядерного оружия против конвенциональных сил возможно лишь в случае экзистенциальной угрозы* для страны, да и то нужно стремиться избежать ядерного конфликта, цитирует Bloomberg российскую пояснительную записку, распространенную среди дипломатов в венской штаб-квартире МАГАТЭ (журналисты назвали служебный документ "тайным").

Более того, Россия пустит инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в Крыму и Севастополе, заявил представитель делегации страны Александр Шевченко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что инспекция может пройти в рамках миссии по осуществлению гарантий, рассказывает ForPost.

Такую позицию Россия подтвердила еще в 2015 году в документе МАГАТЭ и добавлять что-то к ней не нужно. Все ядерные объекты в Севастополе и на полуострове с момента присоединения попадают под применение гарантий МАГАТЭ.

О чём речь?

В 1967 году в Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище был введен в эксплуатацию исследовательский ядерный реактор ИР-100. Сейчас он переведён в режим "длительного останова" для проведения работ по модернизации инфраструктуры — в 2022 году уже проводились госзакупки.

Изначально ИР-100 был предназначен для подготовки офицеров, несущих службу на атомной подводной лодке (АПЛ).

После — позволял ученым и студентам работать с "настоящим" ядерным реактором.

Впрочем, Украина на российские ядерные дела всегда реагирует нервно — даже до СВО.

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своем материале для Foreign Affairs, что Россия наращивает в Крыму не только обычное вооружение, но и ядерное.

Разговоры о том, что на объектах в Крыму есть материалы для изготовления ядерного оружия, ведутся давно, напомнили в виртуальном "полпредстве главы Украины в АРК".

Украинские власти и эксперты снова боятся, что Россия завезла спецБЧ в … подземный комплекс Балаклавы (который давно уже неплохой музей), на старую базу хранения "Феодосия-13" или в севастопольский университет ядерной энергетики.

Впрочем, в сентябре 2019 года источники в Министерстве обороны традиционно отказались комментировать информацию о появлении в российском Крыму спецБЧ для Ту-22М3 и "Искандеров", самоходных гаубиц и прочей артиллерии большой мощности.

Традиционно российские власти заявили о том, что "Россия имеет право размещать ядерное оружие в любой точке своей территории", в которую, безусловно, входит Крым, Севастополь, Калининград и даже новые территории (бывшие области Украины).

* экзистенциальная угроза — это угроза, которая ставит под сомнение дальнейшее существование объекта в его качественно ценностном состоянии, тем самым требуя принятия безотлагательных, чрезвычайных мер, которые могут спасти объект от гибели