Американский президент Джо Байден снова оговорился во время выступления после промежуточных выборов в конгресс и назвал Херсон "Эль-Фаллуджа".
Он, отвечая на вопрос журналиста о возможных компромиссах со стороны Украины, заявил, что решать будет Киев.
"Вы должны задать вопрос, действительно ли, насколько я помню, контекст таков, что независимо от того, отступают они из Фаллуджи или нет… и я имею в виду из Херсона, города Херсон”, — сказал Байден.
Также в этом выступлении лидер США не смог выговорить слово "апокалиптический" и заменил его другим.
Ранее глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что если зимой линия фронта на Украине стабилизируется, то может появиться окно возможностей для переговоров о прекращении конфликта.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.