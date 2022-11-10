Байден назвал Херсон Фаллуджой во время выступления

Американский президент Джо Байден снова оговорился во время выступления после промежуточных выборов в конгресс и назвал Херсон "Эль-Фаллуджа".

Он, отвечая на вопрос журналиста о возможных компромиссах со стороны Украины, заявил, что решать будет Киев.

"Вы должны задать вопрос, действительно ли, насколько я помню, контекст таков, что независимо от того, отступают они из Фаллуджи или нет… и я имею в виду из Херсона, города Херсон”, — сказал Байден.

Также в этом выступлении лидер США не смог выговорить слово "апокалиптический" и заменил его другим.

Ранее глава Комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что если зимой линия фронта на Украине стабилизируется, то может появиться окно возможностей для переговоров о прекращении конфликта.