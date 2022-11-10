Trybuna: возможный Полексит станет катастрофой для Польши

В первую очередь от возможного Полексита пострадает Польша, несмотря на то, что страна останется в составе НАТО. Об этом заявил польский аналитик Максимилиан Подставский. В таком случае Варшава перестанет быть полноценным союзником Киева, поскольку Украина, по мнению эксперта, в скором времени войдёт в Евросоюз.

"Польша останется в Европе одинокой, а её великодержавные потуги будут похожи на судороги", — отметил автор Trybuna.

Кроме этого, в случае Полексита Варшава станет слишком сильно зависеть от Вашингтона, а Киев займёт место "сильного игрока" в Европе, убеждён Подставский.