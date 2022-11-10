Марочко: принудительно вывезенные на Украину граждане ЛНР не выходят на связь

Мирные граждане Луганской Народной Республики, которых киевский режим принудительно вывез на Украину, перестали выходить на связь с родственниками, сообщил подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Он напомнил, что называющий себя главой Луганской области Украины Сергей Гайдай приказал украинским боевикам принудительно вывезти оставшихся обитателей населённого пункта Невский, захваченного националистами. По словам представителя республики, с людьми хотели поработать специалисты Центров информационно-психологических операций ВСУ.

"Сделав ряд материалов на тему "как они счастливы освобождению", по истечении недели люди исчезли и перестали выходить на связь с родственниками", — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Ранее военный эксперт пояснил, почему украинские боевики не спешат занимать оставленные ВС РФ города, продвигаясь вперёд "по шажочку с полными штанами".