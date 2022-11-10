Блэк: мира на Украине можно достичь путём демилитаризации по образцу Австрии

Идеальный пример мирного урегулирования украинского конфликта — это демилитаризация по образцу Австрии в период холодной войны, считает бывший сенатор США Ричард Блэк.

По его словам, Австрия была демилитаризована после того, как Советский союз, Британия, Франция и США заключили соответствующее соглашение.

Как отметил экс-сенатор, в 1955 году власти этих государств договорились вывести иностранные войска с австрийских территорий. Он подчеркнул: в обмен на это Вена согласилась на утверждение нейтрального статуса, а также запретила размещать военнослужащих из других стран на своих землях.

"Идеальным примером мира на Украине мог бы послужить пример Австрии, которая была демилитаризована во время холодной войны", — сказал Блэк в беседе с РИА Новости.

Кроме того, бывший сенатор заявил, что Евросоюз в ближайшее время должен сформировать сильную самостоятельную позицию по украинскому вопросу.

Ранее американский конгрессмен Пол Госар призвал Москву и Киев возобновить диалог для дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины. При этом он призвал Вашингтон не вмешиваться в переговорный процесс.