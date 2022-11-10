Ирландский спецназ был поднят по тревоге для задержания беженца с Украины. Как сообщают местные СМИ, мужчину арестовали в отеле после "инцидента с арбалетом".
Пока российские пограничники тщательно фильтруют украинцев, желающих въехать в РФ, европейские страны с радостью пускают всех владельцев паспорта Незалежной. Как показала практика, иногда такой подход заканчивается "крупной операцией полицейского спецназа".
Украинец, 65-летний Александр Погожий, проживал в местном отеле по правительственной программе по размещению беженцев. Как оказалось, у мигранта был незарегистрированный арбалет, что строго запрещается законами Ирландии.
"Его также обвиняют в краже синего велосипеда", — уточняет ирландское издание Donegallive.
Что характерно, на судебном заседании, в ходе которого мужчину освободили под залог в тысячу евро, беженец потребовал русскоязычного переводчика.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.