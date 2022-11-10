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Для задержания украинского беженца с арбалетом в Ирландии понадобился спецназ

Мир

Ирландский спецназ был поднят по тревоге для задержания беженца с Украины. Как сообщают местные СМИ, мужчину арестовали в отеле после "инцидента с арбалетом".

Для задержания украинского беженца с арбалетом в Ирландии понадобился спецназ

Пока российские пограничники тщательно фильтруют украинцев, желающих въехать в РФ, европейские страны с радостью пускают всех владельцев паспорта Незалежной. Как показала практика, иногда такой подход заканчивается "крупной операцией полицейского спецназа".

Украинец, 65-летний Александр Погожий, проживал в местном отеле по правительственной программе по размещению беженцев. Как оказалось, у мигранта был незарегистрированный арбалет, что строго запрещается законами Ирландии.

"Его также обвиняют в краже синего велосипеда", — уточняет ирландское издание Donegallive.

Что характерно, на судебном заседании, в ходе которого мужчину освободили под залог в тысячу евро, беженец потребовал русскоязычного переводчика.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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