InfoBrics: Украине и США скоро придётся капитулировать

Президент Украины Владимир Зеленский становится всё больше "неприятен" для западного и европейского сообщества. Требования Киева, оскорбления и постоянное давление на Европу последнее время вызывают лишь возмущение, заявили международные аналитики.

На фоне этого, граждане ЕС и западных стран могут начать масштабные акции протеста против поставок оружия Киеву и спонсирования Незалежной, что вынудит капитулировать и Украину, и США.

"Усталость от Украины — это реальность для европейских партнёров США, — заявили аналитики InfoBrics. — Есть все шансы, что Киеву и Вашингтону нужно будет полностью капитулировать и начать мирные переговоры с Москвой".

По мнению авторов, усугубит положение холодная зима в разгар топливного кризиса, опять же, из-за решений западных и европейских политиков ввести против России санкции и эмбарго на поставки энергоносителей.