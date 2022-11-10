Евросоюз единым фронтом выступил против предложенного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции, заявили анонимные европейские источники.
На этой неделе закон обсуждали 27 министров финансов ЕС.
"Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать", — передаёт слова анонимного источника CNBC.
Европейцы опасаются, что закон, который предусматривает расширение налоговых субсидий на закупку электромобилей, которые собраны на территории США и включают в себя материалы и электронику местного производства, нанесёт ущерб экономике стран ЕС.
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На переднем крае фронта ситуация наблюдается очень серьёзной. Противник наносит удары артиллерией, РСЗО, танками и авиацией.