CNBC: ЕС выступил едиными фронтом против инфляционного закона Байдена

Евросоюз единым фронтом выступил против предложенного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции, заявили анонимные европейские источники.

На этой неделе закон обсуждали 27 министров финансов ЕС.

"Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать", — передаёт слова анонимного источника CNBC.

Европейцы опасаются, что закон, который предусматривает расширение налоговых субсидий на закупку электромобилей, которые собраны на территории США и включают в себя материалы и электронику местного производства, нанесёт ущерб экономике стран ЕС.