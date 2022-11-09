Гуманитарная миссия ООН требует гарантий безопасности, чтобы войти в Херсон

Сотрудники гуманитарной миссии ООН озвучили требования для прибытия в Херсон.

Представители ООН заявили, что готовы приехать в Херсон для оказания помощи жителям региона, но при одном условии. Они требуют предоставить им гарантии безопасности.

"Гуманитарная миссия будет готова предоставить помощь, как только мы получим гарантии безопасности", — сказала на брифинге заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Тремблей.

Ранее военкор Борис Рожин прокомментировал версию о том, что сдача Херсона стала результатом "договорняка" с США.