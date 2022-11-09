Сотрудники гуманитарной миссии ООН озвучили требования для прибытия в Херсон.
Представители ООН заявили, что готовы приехать в Херсон для оказания помощи жителям региона, но при одном условии. Они требуют предоставить им гарантии безопасности.
"Гуманитарная миссия будет готова предоставить помощь, как только мы получим гарантии безопасности", — сказала на брифинге заместитель представителя генерального секретаря организации Стефани Тремблей.
Ранее военкор Борис Рожин прокомментировал версию о том, что сдача Херсона стала результатом "договорняка" с США.
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