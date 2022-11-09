Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин заявил о непрагматичности внешней политики РФ

Глава медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин заявил, что Россия ведёт непрагматичную внешнюю политику, когда безвозмездно оказывает экономическую помощь странам, которые потом вступают в антироссийскую коалицию Запада.

Он напомнил, что следующей неделе Генассамблея ООН проголосует по вопросу о репарациях, которые Россия должна выплатить Украине. Четыре предыдущие антироссийские резолюции были приняты подавляющим большинством голосов. Несмотря на то, что эти документы носят рекомендательный характер, они создают вокруг РФ негативный климат. Американским дипломатам удаётся теми или иными методами оказать влияние на представителей других стран в ООН и добиться того, чтобы они становились на сторону США, тогда как Россия порой оказывает другим государствам безвозмездную помощь, но не получает взамен от них политической поддержки, отметил Горшенин.

Глава Pravda.Ru в качестве примера привёл Италию, которой Россия активно помогала во время пандемии коронавируса. Теперь Рим выступает против Москвы на стороне Вашингтона и помогает оружием Киеву.

"Владимир Путин совсем недавно принял решение о безвозмездной передаче беднейшим странам зерна и удобрений. Не в кредит, а — безвозмездно. И я вот думаю, а в чем прагматизм нашей внешней политики? От нас берут эти страны, а затем нас же затаптывают", — пишет Горшенин.

Страны Евросоюза долгие годы покупали у РФ дешёвый газ и строили свои экономики за счёт недорогих российских энергоносителей, а теперь осуждают Москву и поддерживают Киев.

Горшенин считает, что российские послы недостаточно хорошо исполняют свои обязанности, если происходят такие ситуации. Он призвал сделать выводы о компетенциях послов РФ в странах, которым направляется российская экономическая помощь.