Эксперт о победе республиканцев в США: Нэнси Пелоси покинет пост спикера

Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Павел Подлесный прокомментировал Pravda. Ru прогноз телеканала NBC о том, что республиканцы получат 219 кресел в палате представителей США, а демократы — 216.

"Республиканцы в палате представителей имеют небольшое преимущество, хотя предсказывали более серьезные успехи Республиканской партии, но пока это не осуществилось. Демократ Нэнси Пелоси, естественно, уходит с поста спикера", — сказал Подлесный.

Он рассказал, как приход республиканцев к власти повлияет на внешнеполитическую позицию США.

"Республиканцы будут давить на администрацию, чтобы она больше внимания уделяла решению внутренних проблем, связанных с экономикой, миграцией, преступностью и т. д. Республиканцы требуют сократить помощь Украине. Я не знаю, выдержат ли они свою принципиальную позицию по этому вопросу или нет. Это станет ясно в январе, когда соберётся новый состав американского конгресса", — отметил собеседник издания.

Ранее телеканал NBC спрогнозировал, что республиканцы возьмут контроль над палатой представителей по результатам промежуточных выборов.