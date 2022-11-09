NetEase: Путин одной фразой разоблачил ложь США о зерне и помог Китаю

Авторы китайского издания NetEase пишут, что Путин помог Китаю одной фразой.

США активно продвигают идею о том, что из-за СВО на Украине может начаться продовольственный кризис. Штаты также обвинили КНР в том, что пока они пополняют свои запасы зерна, страны третьего мира голодают. Американцы требуют, чтобы Пекин передал часть продовольствия бедным странам.

"А что сделали Соединенные Штаты, чтобы ликвидировать продовольственный кризис?" — спрашивают китайские эксперты.

Штаты заявили, что они, чтобы помочь бедным странам, закупают зерно на Украине. Однако Владимир Путин сообщил, что лишь 4% украинского зерна было направлено в беднейшие страны. Более того, президент РФ заявил, что если Москва в дальнейшем выйдет из сделки, она безвозмездно готова поставить этим странам весь объём зерна, который им предназначался.

"Путин сказал, что Россия не видела, чтобы украинское продовольствие шло в развивающиеся страны, и в основном всё оно направляется в ЕС. Слова Путина убедительны", — пишут эксперты NetEase.