Захарова заявила о неизменной готовности России к переговорам

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия по-прежнему остаётся верна своему намерению начать переговоры с Киевом. Если до этого дойдёт, РФ будет вести их, основываясь на текущей обстановке, добавила представитель ведомства.

"Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной", — подчеркнула Захарова, выступая на брифинге.

Таким образом сотрудник МИД РФ отреагировала на утверждение представителя Германии относительно того, что у РФ якобы нет намерения вести переговоры с украинской стороной. Захарова парировала это заявление, напомнив, что "германская сторона продолжает накачивать киевский режим различными системами вооружений".

Представитель российского МИД ещё раз повторила, что в плане готовности России к переговорам ничего не изменилось.

"Мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент", — сказала Захарова.