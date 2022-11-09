По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия по-прежнему остаётся верна своему намерению начать переговоры с Киевом. Если до этого дойдёт, РФ будет вести их, основываясь на текущей обстановке, добавила представитель ведомства.
"Готовность России к переговорам остается, подчеркну, неизменной", — подчеркнула Захарова, выступая на брифинге.
Таким образом сотрудник МИД РФ отреагировала на утверждение представителя Германии относительно того, что у РФ якобы нет намерения вести переговоры с украинской стороной. Захарова парировала это заявление, напомнив, что "германская сторона продолжает накачивать киевский режим различными системами вооружений".
Представитель российского МИД ещё раз повторила, что в плане готовности России к переговорам ничего не изменилось.
"Мы по-прежнему открыты к переговорам, мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент", — сказала Захарова.
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