Кадыров: СВО на Украине — священная битва против сатанистов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине — священная битва против сатанистов.

По его словам, на Укриане сейчас происходит битва двух сторон. Одной из них является подпитываемый странами НАТО откровенный фашизм. Другой — люди, для которых подобное неприемлемо.

Богослов Магомед Хийтанаев встретился с военнослужащими батальона "Восток-Ахмат". Он рассказал военным, что тем, кто жертвует собой в священной битве против сатанистов, уготована награда Всемогущим Творцом.