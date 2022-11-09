Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине — священная битва против сатанистов.
По его словам, на Укриане сейчас происходит битва двух сторон. Одной из них является подпитываемый странами НАТО откровенный фашизм. Другой — люди, для которых подобное неприемлемо.
Богослов Магомед Хийтанаев встретился с военнослужащими батальона "Восток-Ахмат". Он рассказал военным, что тем, кто жертвует собой в священной битве против сатанистов, уготована награда Всемогущим Творцом.
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