Судзуки назвал Зеленского высокомерным эгоистом

По словам японского политика и главы "Партии возрождения Японии" Мунэо Судзуки, украинский лидер Владимир Зеленский - это "высокомерный эгоист", пишет Yahoo News Japan.

По мнению политика, Украина может противостоять России исключительно благодаря западному финансированию и поставкам оружия, а Зеленский на этом фоне необоснованно мнит себя очень важной персоной.

"Я думаю, что господину Зеленскому следовало бы поговорить с президентом Путиным о прекращении огня на Украине на саммите G20. Считаю, что было бы хорошо, если бы Украина попросила заинтересованные страны о помощи в достижении этой цели, так как она противостоит России не самостоятельно. Украина воюет только за счет вооружения и денег, получаемых от США, Великобритании и НАТО, а Зеленский ведет себя высокомерно и ставит свою персону в центр событий. Не странно ли это?" — написал Судзуки в своём блоге.

Читатели блога выразили одобрение точке зрения политика. Они заметили, насколько важны российско-украинские переговоры, однако усомнились в том, что Зеленский обладает полномочиями для прекращения конфликта на Украине.

Некоторые комментаторы согласились, что украинский конфликт разгорелся по вине США, которые вовсе не стремятся его заканчивать.