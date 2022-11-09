Читатели британской газеты The Indipendent восхитились храбростью и бесстрашием российского военнослужащего, который отбросил от себя несколько гранат, сброшенных украинским беспилотником.
Комментаторы сошлись во мнении, что солдат проявил мужество, когда встретил опасность, и неодобрительно отозвались о методах Вооружённых сил Украины.
Пользователь Unholylemonpledge выразил уважение солдату, который проявил "несгибаемость и спокойствие" в экстренной ситуации.
Letthal назвал солдата настоящим мужчиной и воином, которого ничто не остановит: ни граната, ни БПЛА.
Юзер с ником Thorium назвал действия ВСУ военным преступлением:
"Парень безоружен и ранен, а какой-то негодяй сбрасывает гранаты с беспилотника!"
Комментатор Russell Williams отметил, что оператор дрона поступил отвратительно, когда сбрасывал гранаты на солдата, который не представлял угрозы.
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ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.