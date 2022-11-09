Британцы восхитились бесстрашием российского солдата, отбрасывавшего гранаты

Читатели британской газеты The Indipendent восхитились храбростью и бесстрашием российского военнослужащего, который отбросил от себя несколько гранат, сброшенных украинским беспилотником.

Комментаторы сошлись во мнении, что солдат проявил мужество, когда встретил опасность, и неодобрительно отозвались о методах Вооружённых сил Украины.

Пользователь Unholylemonpledge выразил уважение солдату, который проявил "несгибаемость и спокойствие" в экстренной ситуации.

Letthal назвал солдата настоящим мужчиной и воином, которого ничто не остановит: ни граната, ни БПЛА.

Юзер с ником Thorium назвал действия ВСУ военным преступлением:

"Парень безоружен и ранен, а какой-то негодяй сбрасывает гранаты с беспилотника!"

Комментатор Russell Williams отметил, что оператор дрона поступил отвратительно, когда сбрасывал гранаты на солдата, который не представлял угрозы.