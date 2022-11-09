Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник освобождён от занимаемой им должности. Такую информацию распространили в пресс-службе министерства иностранных дел Республики.

В качестве причины для такого решения называется присоединение региона к России.

"Чрезвычайный и полномочный посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Родион Мирошник освобожден от занимаемой должности указом главы Луганской Народной Республики в связи с принятием Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации", — сообщили в Telegram-канале ведомства.

ЛНР наряду с ДНР, Херсонской и Запорожской областью вошла в состав РФ по указу российского президента Владимира Путина 30 сентября по итогам проведённых в регионах референдумов.