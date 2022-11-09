Стремоусов сообщил об эвакуации 80 тысяч человек из Херсона

По информации замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, из региона из соображений безопасности было эвакуировано более 80 тысяч жителей.

"Многие уехали. Эвакуировали около 80 000 человек. Помогаем выехать из Херсона всем желающим", — сказал Стремоусов, слова которого приводит ТАСС.

Сам Стремоусов добавил, что не покидал Херсон.

7 ноября представитель администрации области сообщил об отплытии последнего теплохода с правобережной части Днепра, добавив при этом, что эвакуация продолжается, и существует несколько других видов транспорта, на котором местные жители могут переправиться с правого берега на левый. Стремоусов подчеркнул, что власти настоятельно не рекомендуют гражданам возвращаться в Херсон и оставаться там.