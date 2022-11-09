Представители республиканской партии не должны урезать военную и финансовую помощь Украине. Такое мнение высказал замглавы польского МИД Марчин Пшидач, выступая на радиостанции RMF FM.
Пшидач заверил, что польские власти стараются поддерживать хорошие отношения с представителями и демократической, и республиканской партий США. Причём с каждой новой администрацией Белого дома руководство Польши выстраивает ещё лучшие отношения, чем с предыдущей, заверил польский дипломат.
По мнению Пшидача, республиканцы говорили о планах урезать военную помощь Украине лишь в рамках избирательной кампании, а когда дойдёт до дела, когда эмоции улягутся, вопрос поддержки Киева уже будет рассматриваться иначе.
"Крайние голоса появляются и с левой, и с правой сторон. Но я уверен, что поддержка Украины будет продолжена, потому что это в интересах США, потому, что, сдерживая Россию, сегодня США подают сигнал другим…, которые в будущем хотели бы подрывать международный порядок", — заявил Пшидач.
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