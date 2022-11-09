Пилько: промежуточные выборы в США могут обернуться скандалом

Промежуточные выборы в конгресс США могут обернуться скандалом — трудно утаить новости о сломанных машинах для электронного голосования, нехватке бюллетеней и так называемых "ложных голосованиях". А ведь пока ещё не дошла очередь до голосования по почте, которое на президентских выборах 2020 года внезапно оставило Трампа без заветного первого места, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"Пока всё идёт к тому, что республиканцы берут под контроль обе палаты конгресса. Если не случится ничего экстраординарного (как, например, в 2020 году), позиции Байдена будут кардинальным образом подорваны и его шансы переизбраться в 2024 году серьёзно уменьшатся. Причина, по которой демократы проигрывают, очевидна — ситуация в экономике США. Рост цен и общее ухудшение социально-экономического положения приводят к разочарованию электората. Байден и его команда так и не смогли запустить экономику. И теперь закономерно проигрывают на политическом поле", — написал Пилько.

Что ж, трамписты торжествуют!