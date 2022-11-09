Политолог Межуев: Трамп опережает события, в США не готовы к массовым протестам

Все призывы Дональда Трампа к протестам не дадут своего результата, заверил Pravda.Ru доцент философского факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, политолог Борис Межуев, электорату в США не хватает психологического настроя.

В некоторых американских штатах дела республиканцев пошли не так замечательно, как ожидал Трамп, и в этом бывший глава Белого дома будет обвинять демократов, заявляя о нарушениях, отметил эксперт. Но все призывы экс-президента к протестам не приведут к массовым выступлениям.

"Я не ожидаю, что будут какие-то протесты. Мне кажется, нет такого серьёзного психологического настроя у электората", — пояснил он

Межуев уверен, что представителям Республиканской партии удастся вернуть большинство в Палате представителей США, но Сенат американские "слоны" и "ослы" могут поделить пополам.

Он напомнил, что на президентских выборах в 2020 году фальсификации с голосованием по почте были очевидны, потому на улицы вышло так много недовольных избирателей.

"Сейчас ситуация другая, чем два года назад", — уточнил политолог.

Споры, по его словам, могут возникнуть вокруг кандидатур сенаторов "от одного, максимум двух штатов", а потому эти вопросы будут мирно решаться в суде.

Трамп явно опережает события, подчеркнул специалист, сторонники республиканцев будут готовы к протестам, если их лидера попробуют оттеснить от поста президента в 2024 году, но результаты промежуточных выборов не вызовут массовых волнений.

Ранее экс-президент США заявил о множественных случаях фальсификаций на промежуточных выборах в конгресс и призвал недовольных ходом голосования выходить на протесты.