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Володин: демократы лишились большинства на выборах в США из-за кризиса власти

Мир

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предварительные результаты промежуточных выборов в США.

Володин: демократы лишились большинства на выборах в США из-за кризиса власти

По его словам, демократы лишились большинства в Палате представителей из-за экономических проблем, внутреннего раскола и кризиса власти.

Как пояснил политик, инфляция в период президентства Джо Байдена побила все рекорды за последние 40 лет. Кроме того, он напомнил, что санкции, инициированные Вашингтоном, спровоцировали энергокризис по всему миру. Уровень благосостояния рядовых жителей США снизился, указал Володин.

Он также подчеркнул: Белый дом не останавливает пропаганду нетрадиционных отношений, навязывает однополые браки и разрушает традиционные ценности. Спикер ГД убеждён в том, что всё это повлияло на возникновение глубокого раскола внутри США.

Американцы, уточнил политик, стали меньше доверять правительству.

"Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике США, кризис власти ещё больше усугубится по мере приближения выборов президента в 2024 году", — заключил Володин.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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