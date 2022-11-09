Bloomberg: Венгрия заблокирует план ЕС по передаче Киеву 18 миллиардов евро

Власти Венгрии намерены заблокировать план Европейского союза по предоставлению Киеву финансирования на сумму 18 миллиардов евро. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, Венгрия выступила против подготовки нового пакета поддержки киевского режима на 2023 год во время встречи министров финансов государств, входящих в состав ЕС, в Брюсселе.

В статье сказано, что в среду, 9 ноября, Еврокомиссия хочет вынести на рассмотрение инициативу по предоставлению Украине льготных кредитов. Как подчёркивает агентство, для реализации этой идеи понадобится привлечь дополнительные резервы из бюджета Евросоюза.

"Глава Минфина Венгрии Михали Варга заявил коллегам, что не собирается поддерживать такой вариант", — отмечается в материале.

Для принятия нового пакета финансовой помощи требуется согласие со стороны 27 правительств, уточняет Bloomberg.

Ранее стало известно, что ЕС не в силах предоставить Украине три миллиарда евро в рамках макрофинансовой поддержки.