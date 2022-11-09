Польские силовики вытолкали босого беженца через границу в Белоруссию

На белорусско-польской границе вчера был обнаружен иностранец, по его словам, гражданин Сирии, который нуждался в медицинской помощи, тёплой одежде и обуви. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

Мужчина рассказал, что находился в Польше трое суток. Затем его задержали полицейские и доставили к заграждению на границе с республикой.

Польские силовики избивали его и брызгали в лицо газом, заставляя пройти босиком через калитку, пояснил беженец.

Ранее на этом же участке у польских заграждений недалеко от калитки было обнаружено тело беженца неславянской внешности, напомнили в погранкомитете.