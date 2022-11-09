В Германии создали специальный штаб SAGU для военной помощи Украине

В Германии создают новый специальный штаб по осуществлению военной помощи Украине. В состав так называемой группы содействия безопасности войдут 300 офицеров американской армии, которые будут нести ответственность за координацию поддержки ВСУ. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона, на которого ссылается Stars&Stripes.

Генерал-лейтенант Антонио Агуто-младший назначен начальником штаба. Он будет контролировать всю военную помощь Украине — от поставок оружия до обучения солдат.

"Группа содействия безопасности Украине, или SAGU, будет базироваться в штаб-квартире армии США в Европе и Африке в Висбадене. Цель состоит в том, чтобы к началу 2023 года подразделение заработало", — отмечается в материале.